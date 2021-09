Groen voert actie aan zwarte kruispunten: "Een kinderleven is een minuut wachten wel waard"

Op 12 gevaarlijke kruispunten in Antwerpen plaatsten leden van Groen sandwichborden die zwakke weggebruikers waarschuwen, en ze hielpen ook mensen oversteken. "Na de recente ongevallen, beroert fietsveiligheid de mensen nog meer. Het is heel duidelijk dat we de toestand dringend moeten verbeteren", vertelt Groen-gemeenteraadslid Wouter Van Besien. De actie vond plaats naar aanleiding van het zware ongeval vorige week in het centrum van Antwerpen, daarbij stierven 2 meisjes.