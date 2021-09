Grote solidariteitsactie voor gezin getroffen door brand: "Bijna 3.000 euro ingezameld"

De solidariteitsactie voor het gezin dat gered werd uit een woningbrand in Klerken, bij Houthulst, gaat vlot vooruit. De teller stond donderdagmiddag al op bijna 3.000 euro. Eerder deze week zat moeder Carine samen met haar dochter vast op de eerste verdieping van hun woning door een brand in de keuken. Zij konden gered worden door de buren met een ladder. Hun keuken brandde volledig uit.

Bakkerin Lies uit Klerken was enorm aangedaan door de brand. Ze twijfelde dan ook geen seconde om actie te ondernemen, vertelt ze. "Ik moest iets doen. Carine is echt een crème van een vrouw. Ik kon dat niet gewoon laten passeren. Bij ons in de winkel staat een doos waar mensen een vrije bijdrage kunnen doneren. Als er klanten zijn, die geen stempel op hun broodkaart willen, stoppen we er zelf 20 cent in. We zitten bijna aan 3.000 euro, dat is echt geschift! Maar het streefdoel blijft 10.000 euro, want zij verdienen dat oprecht."