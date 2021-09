Grondwaterstanden opnieuw gestegen, op veel plaatsen in Vlaanderen hoge tot zeer hoge waarden  

Na jaren van droge zomers is ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir opgelucht dat de grondwaterstanden zich goed hersteld hebben maar ze betreurt de prijs die we ervoor betaald hebben. “Ongetwijfeld zijn de meeste Vlamingen de neerslag van de voorbije maanden meer dan beu. Zeker daar waar het wateroverlast met zich meebracht. We kunnen niet ontkennen dat de hoeveelheid neerslag om dit te realiseren enorm was. Dat wil zeggen dat we moeten blijven investeren in de Blue Deal om Vlaanderen weerbaarder te maken zodat de grondwatertafel zich sneller kan herstellen”, aldus Demir.