Hondenbotten tentoongesteld in VolXmuseum: "Meer dan 700 honden opgegraven in Rivierenhof"

In het VolXmuseum in Deurne kan je de hondenskeletten gaan bekijken die twee jaar geleden in zeven kuilen in het Rivierenhof gevonden werden. Intussen is duidelijk dat honderden honden daar ruim 100 jaar geleden begraven werden, om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. "Dat is een dodelijk virus, dat ook gevaarlijk is voor de mens", vertelt Luk Lemmens (N-VA) van de provincie.