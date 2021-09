"Ik heb me dat nooit zo gerealiseerd, dat "Theo en Thea" me mijn hele leven zou blijven achtervolgen"

Arjan Ederveen: "Tosca en ik wilden sprookjes uitbeelden als een soort broer en zus, dan hoefden we zelf niks te verzinnen. We moesten natuurlijk wel een naam hebben. Tosca ging de volgende dag naar de verjaardag van haar neef, Theo, die was getrouwd met een zekere Thea. Dat waren leuke namen, en die besloten we te gebruiken. Voor het uiterlijk gingen we naar de feestwinkel, dat is altijd een goede inspiratiebron." (Algemeen Nijmeegs Studentenblad, november 2013) De hazentandjes vonden dan weer hun oorsprong bij Freddie Mercury, die Ederveen ooit op deze manier imiteerde.

"Het programma was razendsnel populair geworden. Een paar weken na de start vertelden kijkers ons al dat ze ons thuis nadeden. Ouders vonden het vaak maar niks, jongeren daardoor des te meer. We bespraken alles en brachten dat ook allemaal vrij letterlijk in beeld." (Nieuwe Revue, april 2020) Theo en Thea gebruikten vaak kartonnen decortjes, met gordijntjes waarachter ze zich verkleedden en met rekwisieten die ieder kind thuis kon aantreffen.