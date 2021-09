In Pelt moeten fietsers niet langer wachten op groen licht om rechtsaf te slaan: "Het is nog wat verwarrend"

Fidanka, die in een naburige straat woont en er voor het eerst passert is het nog verwarrend. "Ik vind het toch wat ingewikkeld, ik ben geneigd om nog naar het licht te kijken. Als ik hier met mijn kinderen kom, weet ik niet of ik durf doorrijden." Sara Timmers, ook uit de buurt, gelooft wel in de nieuwe regeling. "Je staat hier vaak lang te wachten, samen met veel auto's, wat ook niet veilig is. Het kan wel echt een vooruitgang zijn."

De toevallig passant Sjaak uit Neeritter kent de regeling al uit Nederland. "Bij ons staat het geschreven op het bord dat je rechtsaf door het rood mag rijden. In het begin was het vooral wennen voor de automobilisten, maar het zorgt er wel voor dat je als fietser niet meer zolang moet wachten."