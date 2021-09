Instagrampagina toont historische foto's (1880-1960) van Gent, maar dan ingekleurd

Het idee komt van Korneel Bostyn, die er nog niet zo lang geleden mee begonnen is. Bostyn woont ondertussen een tiental jaar in Gent. Door zich met de oude foto's bezig te houden leert hij de stad een beetje beter kennen, en bovendien is hij gefascineerd door het verleden. "Ik ben altijd heel nieuwsgierig naar hoe het vroeger is geweest. En als ik die foto's inkleur, stap ik een beetje in die wereld."