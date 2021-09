Meer dan 1,2 miljoen gratis PCR-tests aangevraagd deze zomer: wat als het niet lukt om een code aan te vragen? 

Computer says no



De zoon van Evelien Van De Walle uit Izegem gaat binnenkort op vakantie naar Spanje. Om te kunnen vertrekken heeft hij een negatief testresultaat nodig, dus vraagt Evelien voor hem een gratis PCR-test aan.

“Het lukte me maar niet om er één te pakken te krijgen”, zegt Evelien. “Telkens ik een code probeerde aan te vragen kreeg ik de melding dat de datum van de eerste vaccinatiedosis te oud is. Nochtans heb ik zelf niks veranderd aan de planning die we kregen van het vaccinatiecentrum.” Uiteindelijk betaalde Evelien voor de test.

Karine Moykens van de taskforce testing, het orgaan dat de testdorpen heeft opgezet, vindt het moeilijk om om één specifiek geval te reageren, maar belooft de zaak nader te onderzoeken. “Het lijkt me een geval waarin zoon perfect recht heeft op een gratis test, dus ik wil nagaan waarom dat hier niet gelukt is.”

Als het testcentrum niet meewerkt

Soms hebben mensen wel een gratis testcode, maar weigert het labo om die te aanvaarden. Pascale Steppe bijvoorbeeld: “Ik kreeg in een labo in Deurne te horen dat ze daar niet aan meewerken. Ik moest 59 euro betalen. Ook Sofie Paesmans krijgt dezelfde boodschap, “maar bij een tweede test lukt het dan plots wel. Vreemd.”

Karine Moykens is daar uiteraard niet blij mee. “Vermoedelijk gaat het hier vooral over niet-erkende labo’s, die de resultaten vaak ook niet doorsturen naar Sciensano. Dat kan dan weer problemen opleveren voor het testcertificaat en voor de tracing. We raden daarom aan om altijd onze website te raadplegen: daar vind je een lijst van de erkende labo’s die de codes accepteren.”

Nog niet lang genoeg gevaccineerd

Nog een klacht die De Inspecteur een aantal keer binnenkrijgt: wie nog geen twee weken volledig gevaccineerd is, kan niet altijd een gratis test krijgen om op reis te vertrekken. Onder andere Hilde Van Loo ving bot met haar gratis codes. En bij Krista Beele kreeg zelf wel een gratis test, maar haar man niet. “Nochtans deden we allebei net hetzelfde.”

Volgens Karine Moykens duikt dat probleem geregeld op bij mensen die om privéredenen hun vaccinatiemoment verschoven. “Het computersysteem kan daar niet altijd rekening mee houden. Onze referentie is de dag waarop men aanvankelijk was uitgenodigd. Bovendien is de termijn tussen de eerste en tweede dosis voor een aantal vaccins verschillende keren veranderd. Door een technisch foutje hebben we daar problemen mee ondervonden.”