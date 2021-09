"Meeste shows voor bubbelpubliek", "hopelijk geeft Covid Safe Ticket vertrouwen": zo was de zomer voor artiesten

De zomer van 2021 was er voor artiesten én publiek eentje in twee fases, met in juli evenementen in bubbels, tot het Covid Safe Ticket werd ingevoerd op 13 augustus. Massa-evenementen zijn weer mogelijk, zonder mondmaskers of afstand. Hoe kijken artiesten terug op de zomer, en het Covid Safe Ticket? En wat brengt het culturele najaar? VRT NWS volgt in dit scharnierjaar voor de cultuursector Jaouad Alloul, Hooverphonic, Bart Peeters en Kids With Buns. Dit is aflevering 3 van de reeks "Knaldrang".