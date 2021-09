Koppelbed "De Bijrijder" van UZ Gent laat partners samen slapen in laatste dagen

Wanneer patiënten palliatief zijn, en wanneer het de laatste dagen van hun leven zijn, kan nu gekozen worden om samen met de partner te slapen in "De Bijrijder". Dat is een bed dat naast het bed van de stervende kan gezet worden, waardoor het een volwaardig dubbel bed is. Volgens de psychologe van het universitair ziekenhuis Let Dillen is dat nodig: "We weten uit ervaring dat het nodig is voor de palliatieve patiënt en zijn naaste om die laatste periode zo kwaliteitsvol door te brengen. Dan gaat het vooral over dicht bij elkaar zijn."