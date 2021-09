Leerlingen uit Houthalen-Helchteren bezoeken bedrijven vanuit eigen klaslokaal met VR-bril

"We zetten al enkele jaren in op STEM onderwijs en sinds een vijftal jaar bieden we het vak CleanTech aan", aldus leraar Hoebers. "We willen onze toekomstige wetenschappers klaarstomen voor de uitdagingen van de 21e eeuw. De grootste is misschien wel het klimaatprobleem. We zijn het de leerlingen daarom verplicht om hen wegwijs te maken met technieken en processen die zich richten op duurzame energiebronnen. De VR-rondleiding is een goede start."