Leuven legt bijzonder hoge  vaccinatiecijfers voor: "Inspanningen lonen, ook bij de jongeren"

Burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) is dan ook een tevreden man. Vooral het hoge vaccinatiecijfer bij de jongeren maakt hem blij. "We hebben hier intens campagne gevoerd bij de jongeren, via de kanalen waar zij nu gebruik van maken en tégen de stroom in van indianenverhalen en fake news op de sociale media. Het is duidelijk dat die inspanningen hebben geloond."