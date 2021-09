Liedekerkse Kinderopvang De Bijtjes mag in gebouw van Gemeenschapsonderwijs blijven

"We hebben door interne verschuivingen en wat verbouwingen het lokaal voor de kinderopvang kunnen vrijwaren", zegt Els Schockaert, algemeen directeur van Scholengroep 19 Dender. "Maar het plaatsgebrek in onze school is daarmee niet definitief opgelost. Zo telt onze basisschool al 400 leerlingen en dat aantal neemt elk jaar nog toe. We zullen in de toekomst dus nieuwe lokalen nodig hebben. Maar voor de Bijtjes is er geen probleem. Zij hebben nu een duidelijk huurcontract voor de komende 9 jaar", aldus Schokaert.