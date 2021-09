Maak kennis met Janneke: de ezel die een jeansbroek draagt tegen de vele steekvliegen

Hoewel ezels hun reputatie tegen hebben, laat Janneke zich de jeanssalopet gedwee aanmeten. "Het is geen skinny jeans, laten we het eerder brede ABBA-pijpen noemen om bij de actualiteit te blijven", zegt Nettie. "Vorig jaar hebben we ook al eens een broek voor Janneke proberen te maken uit gewone stof. Maar die werd door Janneke en de andere ezels helemaal aan flarden gereten. Deze broek is speciaal voor hem gemaakt in jeans door een dierenliefhebster."