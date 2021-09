12- tot 18-jarigen in Vilvoorde en Machelen worden vanaf volgende week gevaccineerd op school

In Vilvoorde heeft amper 48 procent van de middelbare scholieren een coronaprik gekregen. In Machelen ligt dat cijfer nog lager, daar is slechts 45 procent ingeënt. Lage cijfers in vergelijking met de rest van Vlaanderen, waar gemiddeld 64 procent van de 12- tot 18-jarigen gevaccineerd is. De burgemeesters van Machelen en Vilvoorde willen dan ook iets doen aan de achterophinkende cijfers. Daarom is beslist om naar de middelbare scholen te trekken om daar jongeren te vaccineren.