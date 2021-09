Niet in alle scholen in West-Vlaanderen terug voltijds contactonderwijs

In Brugge kiest het Sint-Andreas Instituut ervoor om toch 1 dag per lesweek over te schakelen op afstandsonderwijs. Nochtans is dat volgens de richtlijnen voor het secundair onderwijs niet verplicht. Specifiek gaat het over de leerlingen van de derde graad, die op woensdag de lessen online van thuis uit zullen volgen.

Volgens de directeur Joost Laeremans was een meerderheid van de leerlingen voorstander voor dit idee: "Tijdens de coronacrisis hebben we vorig jaar met het afstandsonderwijs ook enkele positieve ervaringen gehad. Het zou te jammer zijn om die positieve elementen weg te smijten en niet mee te nemen naar de toekomst. Toen we het idee voorstelden, werd het met enthousiamse onthaald, door zowel de leraren als de leerlingen van de derde graad. Op die manier kunnen de leerlingen van de derde graad ook hun schoolwerk goed leren plannen. Dat is een vaardigheid, die ze nodig zullen hebben voor het hoger onderwijs en dat deeltijds afstandsonderwijs kan hen daarop iets beter voorbereiden."