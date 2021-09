Olivier en Simon starten oncologische thuisverpleging in regio Kortrijk

Olivier Daenens en Simon De Baene zijn 2 twintigers, die verpleegkunde studeerden aan de hogeschool Vives in Kortrijk. Nu richten ze samen een oncologische thuisverplegingsdienst op. "We willen de mensen met kanker zoveel mogelijk thuis verzorgen, zodat zij zich zo weinig mogelijk naar het ziekenhuis moeten verplaatsen", vertelt Simon. "Dat is onder andere de poortkatheter verzorgen en spoelen. Later zullen we ook thuis chemo kunnen toedienen en zelfs kijken voor comfortzorg en palliatieve zorg voor mensen met kanker. Voor al die behandelingen moeten zij nu telkens naar het ziekenhuis gaan."

"De afgelopen jaren voelden veel mensen zich eenzaam in het ziekenhuis omdat er niemand of maximum 1 persoon op bezoek mocht komen. Dit kan een oplossing zijn om het voor de mensen allemaal wat draagbaarder te maken. Olivier en ik zullen er onze schouders onder zetten, maar we zijn op zoek naar verpleegkundigen die ons team kunnen versterken en ons kunnen bijstaan."