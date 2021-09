Paralympiër Michèle George wordt ereburger van Waregem

Michèle George won op de Paralympische Spelen in Tokio 2 gouden medailles. Dat was volgens burgemeester van Waregem Kurt Vanryckeghem (CD&V) de ideale aanleiding om haar als ereburger voor de paardenstad te vragen. "De 2 gouden medailles van Michèle George waren voor ons fantastisch nieuws. Ze woont al een tijdje in Waregem, dichtbij de paardeninfrastructuur. Toen ze gisteren terug thuiskwam, was dat het perfecte moment om te vragen of ze ereburger wilde worden en dat aanbod heeft ze geaccepteerd. Ereburger is een titel voor een persoon die een bijzondere uitstraling geeft aan onze stad, op nationaal en internationaal vlak. En dat sluit naadloos aan bij amazone George.

Michèle reageerde heel verrast, maar voelt zich vooral vereerd door het gebaar: "De burgemeester belde mij gisteren toen ik geland was in Zaventem om te vragen of dat niets voor mij was. Het ereburgerschap is een ongelooflijke erkenning van mijn werk. Ik had nooit gedacht dat ik in een stad zoals Waregem, de paardenstad bij uitstek, ereburger zou worden. Dat is fantastisch nieuws!"

Michèle George wordt de twaalfde ereburger van Waregem.