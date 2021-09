Het pensioenplan: goede hervormingen of vooral onbetaalbare "wishful thinking"? Dit zeggen experten

De grootste struikelblok lijkt dan ook het budgettaire plaatje. De uitgaven zijn concreet en gaan geld kosten. Maar over de financiering is nog niets bekend. Minister van Financiën Van Peteghem zei al dat het "een rood plan is, maar dat we een rode factuur moeten vermijden". Stijn Baert noemt het plan een "budgettair luchtkasteel (...) met allerlei argumenten die niet juist zijn". Volgens Baert is het plan dus financieel onhaalbaar, en zal het net de werkzaamheidsgraad verlagen. Ook Marjan Maes hamert erop dat nadenken over pensioenen gepaard gaat met nadenken over financiering ervan, en dat dat laatste lijkt te ontbreken.

Voor een gezonde financiering hoopt Lalieux erop dat we naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent gaan (zoals de regering dat wil), en dat mensen via de bonus en halftijds pensioen dus ook langer blijven werken. Maar volgens de experten is het effect daarvan dus gering.