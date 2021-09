Topmensen 3M in PFOS-onderzoekscommissie: parlementsleden geërgerd door gebrek aan antwoorden

"Ik wil nog meegaan in de redenering dat er op dit moment geen harde causaliteit kan vastgesteld worden. Maar er is wel een link en die is vandaag veel sterker dan in 2000. Waarom heeft 3M toen wel beslist om te stoppen met de productie van PFOS en is ze vandaag zo vlot in het in productie brengen van andere PFAS-producten waar er nog minder wetenschappelijk kennis over is?" vroeg Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) zich af.

Hoe dan ook neemt het bedrijf acties, klonk het. Op dit ogenblik werkt het bedrijf aan een nieuw waterzuiveringssysteem dat op korte termijn de PFAS-lozingen met 95 procent en uiteindelijk met meer dan 99 procent moet verminderen, gaven de vertegenwoordigers van het bedrijf mee. Ze beloofden ook beter te communiceren naar de omwonenden van 3M in Zwijndrecht.