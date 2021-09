Prinses Astrid breekt ruggenwervel tijdens het sporten en is enkele weken out 

Prinses Astrid (59) heeft een ruggenwervel gebroken tijdens het sporten. Ze verblijft niet in het ziekenhuis en is niet opgenomen geweest, maar is door de artsen rust voorgeschreven

Astrid zal haar geplande activiteiten de komende weken uitstellen, meldt het paleis. De komende week stonden onder meer een aantal bedrijfsbezoeken op het programma naar aanleiding van de (uitgestelde) economische missie naar de VS. Die bezoeken kunnen niet doorgaan.