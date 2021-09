Prinses Charlene van Monaco "stabiel" nadat ze onwel werd in Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse 43-jarige echtgenote van prins Albert van Monaco werd woensdagavond onder een pseudoniem opgenomen in een ziekenhuis in Durban, Kwazulu-Natal, nadat ze was ingestort in de lodge waar ze al enkele maanden verbleef. Vrijdagochtend mocht ze het ziekenhuis verlaten.

"Hare Doorluchtigheid Prinses Charlene van Monaco werd woensdag laat met spoed naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze was ingestort als gevolg van complicaties van de ernstige oor-, neus- en keelontsteking, die ze in mei opliep", aldus de stichting van de prinses in een verklaring.

"Het medische team van de prinses onderzoekt haar momenteel, maar heeft bevestigd dat haar toestand de stabiel is", voegde de Zuid-Afrikaanse organisatie eraan toe.

"Zijne Hoogheid wordt op de voet gevolgd door zijn medisch team dat bevestigde dat haar toestand geruststellend was", zei ook later het kabinet van de prins van Monaco in een verklaring.

Prinses Charlene onderging vorige maand een operatie, waarvan weinig details openbaar zijn gemaakt. Prins Albert en hun kinderen waren haar komen vergezellen tijdens haar herstel. Albert en Charlene leven al enkele maanden gescheiden van elkaar.