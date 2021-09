Ontdek hier waar je nog veilig in zee kan zwemmen dit weekend

Het weer voor dit weekend ziet er veelbelovend uit. De reddingsdiensten bereiden zich voor op een laatste drukte aan de kust voor deze zomer. In alle badplaatsen wordt er minstens 1 zone bewaakt door redders, zodat je daar veilig kan zwemmen. In Oostende en Koksijde staan er 3 reddersposten op de uitkijk. In Knokke-Heist zullen dat er 4 zijn en in Blankenberge zelfs 6.

In andere badplaatsen, zoals De Panne, Nieuwpoort en Middelkerke, is er maar 1 post open. "Dat is zeker niet te weinig voor de periode van het jaar", zegt An Beun van de kustreddingsdienst IKWV. "De mooie en drukke dagen in september kun je niet vergelijken met de pieken die we in juli en augustus hebben. We verwachten dit weekend heel wat mensen. Als je wil genieten van het moois aan de kust, kan je je op een ander plekje op het strand installeren. Maar als je graag in de zee wilt zwemmen, dringen we er op aan om naar een bewaakte zone te gaan."