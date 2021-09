Sociaal Verhuurkantoor Kortrijk trekt aan alarmbel: "Dakloosheid zal toenemen"

In iedere gemeente bevindt er zich een sociaal verhuurkantoor, waar je terecht kan voor hulp binnen de sociale huisvesting. Het is vergelijkbaar met een spoeddienst: wie er het ergst aan toe is, krijgt het eerst een huis toegewezen. Woningzoekenden waar de nood minder dringend is, kunnen terecht bij de Sociale Huisvestingmaatschappijen (SHM). Zij worden dan verder geholpen via een wachtlijst of op afspraak. "Je kan zo'n SHM de huisarts van de sociale hiusvesting noemen", zegtThomas Raes, directeur van SVK Kortrijk.

“Vanaf 2023 kan er slechts één sociale woonmaatschappij actief zijn per gemeente en zullen de SVK’s en SHM’s tegen 2023 moeten fusioneren. Huurpunt, de koepelorganisatie van de SVK’s, had gevraagd dat er in het decreet ook rekening werd gehouden met de meest kwetsbaren, die dringend nood hebben aan een sociale woning. Maar die garantie is er onvoldoende!”