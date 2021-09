Nu einde vaccinatiecentra in zicht is: 21 Vlaamse gemeenten halen 70% (nog) niet, bekijk hier de situatie in jouw buurt

In Wemmel is momenteel 60,6 procent van de inwoners volledig gevaccineerd. 64,7 procent heeft een eerste prik gekregen. Burgemeester Walter Vansteenkiste denkt dat het komt omdat zijn gemeente grenst aan Brussel. "Onze cijfers liggen meer in lijn met de cijfers in Brussel dan in Vlaanderen. Vooral als je kijkt naar de vaccinatiegraad van jongeren", zegt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1.

"De jongeren in Wemmel hebben een grote band met de Brusselse jongerenbevolking", zegt Vansteenkiste. "Er is wantrouwen tegenover de vaccins en het is ook niet makkelijk om die jongeren te bereiken via de gewone kanalen. Maar ik ben hoopvol dat ze nog tot voortschrijdend inzicht zullen komen."