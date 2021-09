Twaalf doden en duizenden zieken in Congo door vervuilde rivier na lek in diamantmijn in Angola

Een lek in de diamantmijn Catoca in Angola, heeft een zware vervuiling veroorzaakt op de rivier Tshikapa, die ook door het zuiden van buurland Congo stroomt en samenvloeit met de Kasaï. In Congo zijn al 12 mensen overleden en 4.400 anderen hebben diarree gekregen van de giftige stoffen in het water. De schade aan de biodiversiteit is enorm. De Congolese regering is ongerust en wil dat Angola een schadevergoeding betaalt.