UCLL laat pioniersstudenten kennismaken met de hogeschool om hun onzekerheid weg te nemen

Pioniersstudenten, zo noemt de UCLL jongeren die hun studies aanvatten, en nog geen andere familieleden hebben die hoger onderwijs volgen. Zij kunnen immers niet terugvallen op informatie of ervaringen van broers of zussen. Voor hen zijn er 3 dagen lang activiteiten, die hen laten kennismaken met de hogeschool en de lotgenoten. Want veel achttienjarigen hebben nog veel vragen, zegt Ine Geerts van de UCLL. "Wat houdt dat in, studeren in een aula, welke begeleiding krijg je, hoe werkt dat met studiepunten, ... we merken dat ze daardoor ook meer angstig en onzeker zijn om de hogeschool aan te vatten. We laten hen daarom ook alles in de school al eens zien, en dat maakt hen zekerder om over enkele weken de lessen aan te vatten."