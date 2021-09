Vaccinatiedorp Spoor Oost sluit eind september: "Getoond dat we een pandemie aankunnen"

Van Doesburg benadrukt dat de sluiting niet het einde van de vaccinatiecampagne is: "Wij blijven met onze mobiele teams de wijken intrekken en vaccineren op verschillende locaties . We gaan in september ook vaccineren in scholen. Bij de jongste mensen ligt de vaccinatiegraad net boven de helft. Die willen we dus opkrikken via de scholen, maar natuurlijk enkel met toestemming van de ouders. Voor elke gewillige arm willen we een oplossing zoeken."