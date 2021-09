BEKIJK - Tuinaannemers tot over oren in het werk door natte zomer: "Klanten moeten maand tot anderhalve maand wachten"

Tuinaannemers hebben veel meer werk dan andere jaren. Dat komt door de natte zomer: de groei van planten en gazons is in tegenstelling tot warme, droge zomers niet stilgevallen in juli en augustus. Wie nu een tuinaannemer zoekt, zal in de meeste gevallen geduld moeten oefenen. Onze ploeg van VRT NWS mocht meerijden met een tuinaannemer uit Oostkamp. Bekijk hieronder de reportage.