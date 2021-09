Veel wielerfanaten volgen vandaag de Benelux Tour in Limburg

Bij de start in Riemst, aan de brug van Kanne, was er heel wat belangstelling. Riemst is al jaren een startplaats voor de rittenkoers door België en Nederland. Voor heel wat wielerliefhebbers is het dan ook een vaste afspraak. Mia Rutten uit Veldwezelt is zoals ieder jaar present samen met haar man, ze komen met de fiets naar de start. Ze kwamen ook de streekrenners aanmoedigen. Nadat de renners vertrokken waren, fietsten ze verder naar de aankomst in Bilzen. Ook Patricia Moens uit Tongeren is elk jaar op de afspraak. Maar zij gaat nog een stapje verder. "We gaan overal waar we kunnen naar de koers kijken: Tour de France, Giro, tot in Dubai zijn we geweest. Na de start zoeken we altijd een andere plaats waar we ze vaak zien passeren. Toevallig komen ze bij mijn oma vier keer voorbij, dus we installeren ons daar en kijken dan tussendoor op tv."

