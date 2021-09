Viroloog Steven Van Gucht peter van project Buurtcomputer in thuisbasis Denderleeuw

Denderleeuw heeft het project Buurtcomputer gisteravond boven de doopvont gehouden, en viroloog Steven Van Gucht heeft zijn zegen gegeven. Inwoners die niet mee zijn met de digitale evolutie kunnen leren werken met de computer en de smartphone, want dat is toch wel van groot belang, zegt Van Gucht: "Er zijn nog altijd veel mensen in onze samenleving die geen internet hebben, of niet met een computer of smartphone kunnen omgaan, of er gewoon geen hebben of kunnen betalen. Maar die mensen raken dan wel geïsoleerd, want alles wordt meer en meer digitaal. Iets reserveren bijvoorbeeld, betalingen doen, je weg vinden, enzovoort. Dus het is echt wel nodig om een hand uit te steken naar die mensen, want die evolutie zal niet te stoppen zijn."