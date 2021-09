Vlaamse regering maakt 1,8 miljoen vrij voor leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Dergelijke problemen duiken wel vaker op aan het begin van het schooljaar. Volgens Peeters komt dat onder meer omdat men nog niet weet hoeveel leerlingen waar naar school gaan, omdat er soms bijkomende onderwijstypes in een school onderdak moeten vinden of gewoon omdat het aantal leerlingen in sommige scholen stijgt.

"Tegen volgend schooljaar wil ik dergelijke toestanden absoluut niet meer hebben", zegt minister Peeters. "We hebben nu een snelle oplossing voor een precaire toestand door extra middelen vrij te maken, maar er moeten structurele oplossingen komen, waarbij taxi's of minibussen worden ingeschakeld."

"We hebben op dit moment drie proefprojecten lopen in Leuven, Antwerpen en Roeselare", aldus Lydia Peeters. Daaruit zijn volgens haar al heel wat voorstellen gekomen: werken met mobilteitscoaches of met specifieke kinderopvang bijvoorbeeld. "Ik vind dat we die zo snel mogelijk moeten uitrollen in heel Vlaanderen."