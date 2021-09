Vzw Belgium Aid uit Heule schenkt 150 fietsen aan middelbare scholieren in Pepinster

Veel jongeren in Pepinster zijn hun fiets verloren door de grote waterellende in juli. Dankzij de schenking van de vzw Belgium Aid uit Heule kunnen ze zich opnieuw makkelijk verplaatsen naar school. "Het is een overwachte, maar zeer mooie schenking", zegt de voorzitter van vzw Belgium Aid, Carlo Herpoel. "Wij hadden al enkele fietsen naar Pepinster gebracht, maar dat was één druppel water op een hete plaat. Nu hebben we een grote hoeveelheid fietsen gekregen, die we geschonken hebben aan de middelbare scholen in Pepinster."

De fietsen komen van de firma Janssens Pharmaceutica uit Beerse. Daar gebruikten de werknemers de fietsen om zich te verplaatsen binnen de gebouwen. Maar tegenwoordig doen de werknemers dat te voet, waardoor de fietsen overbodig waren.

De vzw rondt de komende weken de initiatieven voor noodhulp aan Pepinster en de omliggende regio af. Ze zullen zich nu vooral concentreren op de noodhulp in Haïti, na de zware aardbeving van halfweg augustus.