Wat nu met fusieplannen in Zuid-Limburg? De ene gemeente weet het nog niet, de andere kijkt al andere richting uit

De gemeenteraden van Alken, Heers, Kortessem, Wellen en Borgloon hebben allemaal de analyse bekeken die was gemaakt over een mogelijke samenwerking tussen de vijf gemeenten. Borgloon was de vier anderen echter te snel af en maakte een aantal weken geleden bekend dat het een fusie met Tongeren voorbereidt. De gemeenteraad van Borgloon heeft gisteren het licht op groen gezet om die fusie op te starten, in Tongeren is dat eerder deze week al gebeurd.

"We willen vooruit", zegt burgemeester Awouters (Open VLD) van Borgloon. "De meerderheid in Borgloon vindt dat we het traject op zijn minst moeten doorlopen om te kijken of we naar een groter geheel kunnen opschalen. Van de vier andere gemeenten wilde alleen Kortessem alleen echt een fusie, maar Borgloon en Kortessem hebben samen geen 20.000 inwoners en dan is er geen schuldovername van de Vlaamse overheid. "