In Oostende is de nieuwe spectaculaire Vlaamse film "Rookie" in première gegaan. De film speelt zich af in de wereld van de straatraces, waar alles draait om snelheid en lef. Regisseur Lieven Van Baelen heeft voor zijn langspeelfilmdebuut twee topacteurs kunnen strikken: Matteo Simoni en Veerle Baetens.