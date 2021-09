Eerste openlijk homoseksuele Amerikaanse minister toont de wereld foto van zijn echtgenoot en hun kersverse baby's 

Buttigieg is de eerste openlijk homoseksuele minister in de federale regering in de Verenigde Staten. Voorheen was hij burgemeester in South Bend in de staat Indiana. Hij diende ook even in het leger en trok zo enkele maanden naar Afghanistan.



Bij het grote publiek was Buttigieg onbekend tot hij zich twee jaar geleden in de strijd gooide voor de nominatie van de Democraten bij de presidentsverkiezingen van 2020. Die nominatie ging uiteindelijk naar huidig president Joe Biden die hem later als minister in zijn regering opviste.