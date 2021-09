Lijst van bedreigde soorten bijgewerkt: vier tonijnsoorten bezig aan een comeback dankzij visquota

Elk jaar wordt de lijst herbekeken en wordt zo nodig de status van de dieren aangepast. In veel gevallen is dat in de slechte richting, maar af en toe is er ook goed nieuws. Zo zijn er dit jaar zeven commercieel beviste tonijnsoorten onderzocht. Van vier daarvan is het visbestand aan het herstellen, dankzij ingevoerde visquota. "Het toont aan dat soorten echt wel kunnen herstellen als we ons best doen", zegt IUCN-topman Bruno Oberle in een persbericht.