Deltavariant doet Cubaanse gezondheidszorg wankelen: vaccinatie - ook van jonge kinderen - moet tij keren

Maar in afwachting van beterschap gaan er tonnen medische hulp naar Cuba, ook vanuit ons land. Vrijwilligers stuurden in juli al twee XL-containers richting Caraïben, volgeladen met 50 ziekenhuisbedden, duizenden injectienaalden, medicijnen en allerlei medisch materieel. Drijvende kracht achter dit initiatief is Reinaldo Romero, een Cubaanse topvolleyballer die Cuba ontvluchtte in 1993 en al meer dan 20 jaar in België woont. Reinaldo verloor al een broer die stierf aan COVID-19 in Cuba en maakt zich grote zorgen over de rest van zijn familie, die in de zwaar getroffen provincie Pinar del Río woont.