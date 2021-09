Mensen dronken 9.000 jaar geleden bier in zuiden van China

In die tijd waren de meeste gemeenschappen jager-verzamelaars die vooral rekenden op het verzamelen van voedsel. Aangezien het oogsten en bewerken van rijst arbeidsintensief was, was het bier uit Qiaotou waarschijnlijk een drank die een rituele betekenis had, zo zeggen de onderzoekers.

De analyse van de residu's uit de potten toonde ook sporen van schimmel aan, die gebruikt werd in het brouwproces. De schimmel die in de potten uit Qiaotou gevonden werd, lijkt erg op de schimmel die aanwezig is in koji, dat in Oost-Azië gebruikt wordt om sake en andere gegiste dranken te maken. De resultaten van de nieuwe studie zijn ouder dan die uit eerdere studies waaruit blijkt dat schimmel gebruikt werd in gistingsprocessen in China zo'n 8.000 jaar geleden.

Bier is technisch gezien elke gegiste drank die van gewassen gemaakt wordt door een transformatieproces in 2 stadia. In de eerste fase zetten enzymen zetmeel om in suiker, wat sacharificatie genoemd wordt. In de tweede fase zetten de gisten de suiker om in onder meer alcohol en koolstofdioxide, de fermentatie of gisting.

Zoals de wetenschappers in de studie uitleggen, werkt schimmel enigszins als een agens voor beide processen, omdat schimmel dienst doet als een 'starter' voor de sacharificatie en de fermentatie.

"We weten niet hoe mensen 9.000 jaar geleden de schimmel maakten, aangezien fermentatie ook van nature kan optreden", zei Wang. "Als mensen een overschotje rijst hadden en de korrels raakten beschimmeld, kunnen ze gemerkt hebben dat de korrels na een tijd zoeter werden en alcoholisch. En hoewel ze de biochemische processen die samengaan met korrels die schimmelig worden, niet gekend zullen hebben, hebben ze waarschijnlijk het fermentatieproces geobserveerd en het met vallen en opstaan nagebootst."

Aangezien het aardewerk van Qiaotou gevonden werd in de buurt van de graven in een gebied waar geen bewoning was, besluiten de onderzoekers dat de bierpotten waarschijnlijk gebruikt werden in rituele ceremonies in verband met het begraven van de doden.

Ze denken dat het geritualiseerd drinken van alcoholische dranken een belangrijke rol kan gespeeld hebben bij het smeden van sociale banden en het ontstaan van samenwerking, wat een voorloper vormde van de complexe, rijst verbouwende samenlevingen die 4.000 jaar later ontstaan zijn.

De studie van Wang en Leping Jiang en Hanlong Sun van het Zhejian Provinciaal Instituut voor Culturele Overblijfselen en Archeologie in China is gepubliceerd in PLOS ONE. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Dartmouth College.