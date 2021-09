Minister Demir (N-VA) haalt fors uit naar 3M-toplui: "Ik heb het gevoel dat men dingen achterhoudt"

Volgens haar is het energiebeleid in België "kut" (sic). "Het loopt gewoon niet goed. Los van alle dogma's en partij-ideologie: laat ons eens op de resetknop drukken en kijken welk energiebeleid we nodig hebben. We moeten vertrekken van 3 principes: betaalbaarheid, voldoende energie en het effect op het milieu. Vanuit Vlaanderen investeren we enorm in windenergie, zonne-energie, in warmtenetten. Dat gaan we blijven doen. Maar daarnaast moeten we ook kijken wat we daarnaast moeten doen: gascentrales, kernenergie, ...? Dan moet je, los van elke partij-ideologie, kijken naar die 3 principes."