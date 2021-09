Nigeriaans Leger: “Bijna 6.000 rebellen van Boko Haram geven zich over”

Eerder had het leger gemeld dat zo’n 335 islamitische militanten hun wapens hadden neergelegd. De Nigeriaanse overheid bekijkt nu hoe de rebellen opnieuw kunnen worden ingeschakeld in de samenleving en hoe ze hun radicale ideeën moeten aanpakken. Maar verschillende Nigerianen staan sceptisch tegenover die reïntegratie van de voormalige strijders in de samenleving.

Ook Babagana Zulum, de gouverneur van de staat Borno in het noordoosten van het land, zegt dat de overgave van de rebellen hem in een zeer moeilijke positie plaatst. Borno zou bijna 600 van de overgegeven strijders moeten opvangen. “We moeten kiezen tussen een eindeloze oorlog of voorzichtig de terroristen aanvaarden die zich hebben overgegeven, wat echt pijnlijk en moeilijk is voor iedereen die dierbaren heeft verloren. Het is moeilijk voor ons allemaal en zelfs voor het leger, dat veel collega's heeft verloren", zei Zulum.