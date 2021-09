Opnieuw coronaprotesten in Frankrijk: 21 arrestaties en gewonde agent

In verschillende steden in het land kwamen voor het achtste weekend op rij duizenden mensen op straat om zich te verzetten tegen de inperking van vrijheden door de coronamaatregelen.

Aan het eind van de dag meldde het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken dat het 141.655 mensen geteld had op 215 betogingen, van wie 18.425 in Parijs. Dat is voor de vierde opeenvolgende zaterdag een daling van het aantal betogers. Vorig weekend telden de autoriteiten bijna 160.000 manifestanten, het weekend daarvoor ongeveer 175.000.

De coronapas voor toegang tot cafés, restaurants, sportclubs, theaters en grote winkelcentra die moet aantonen of je bent gevaccineerd, genezen of negatief getest, is een doorn in het oog van de tegenstanders. Ook de verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel wekt weerstand op. De grote meerderheid van de Fransen is voor de coronapas.