Overblijvende Pyrenese gletsjers binnen 20 jaar verdwenen

Het onderzoek stond onder leiding van het Insitito Pirenaico de Ecología, een onderdeel van het Spaanse openbare wetenschappelijke instituut Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPE-CSIC).

De wetenschappers gebruikten hogeresolutiebeelden van satellieten en beelden van onderzoeksvluchten uit 2011 om de evolutie van de ijsmassa's in kaart te brengen. Ze vergeleken die met gegevens die ze verzameld hadden tijdens bezoeken ter plaatse en met driedimensionele modellen die verleden zomer gemaakt werden met behulp van drones.

In bepaalde delen van een aantal van de snelst smeltende gletsjers stelden ze een vermindering tot wel 20 meters van de dikte vast. Het verlies van ijs was consistenter bij de 4 grootste onder die snel smeltende gletsjers dan bij de kleinere, zo zeiden de onderzoekers. Bij de kleinere had het ijs zich in veel gevallen al teruggetrokken in de schaduw van de valleiwanden die door eeuwen erosie zijn uitgesleten. Daardoor was het enigszins beschermd tegen de zon.

Uit een vergelijking met andere studies over het verlies van ijs in het verleden, bleek ook dat de snelheid waarmee het ijs verdwijnt in de Pyreneeën, sinds de jaren 80 niet verminderd is.