Burgemeester van Sint-Laureins redt pony uit zwembad: "Gsm op tafel gelegd, broek uitgedaan en in water gegaan"

“Toen ik vanmorgen vroeg de rolluiken van de keuken open trok, zag ik dat de overkapping van mijn zwembad open lag. Ik ben meteen gaan kijken”, vertelt burgemeester Franki Van de Moere (Samen). “Het hoofd van de pony lag op de overkapping, het dier was duidelijk uitgeput.

Het dier was kennelijk in de loop van de nacht in het zwembad gesukkeld, nadat het samen met andere pony's uit de weide naast de woning van de burgemeester was ontsnapt. "Ik heb in eerste instantie mijn vrouw geroepen en dan hebben we nagedacht over wat we konden doen om de pony te redden", aldus burgemeester Van de Moere. "Ik heb dan mijn zoon gebeld en gezorgd dat we een bekistingspaneel konden gebruiken waarmee de pony uit het water kon worden geleid."

Van de Moere ging ook zelf het zwembad in. "Ik heb mijn gsm op de tafel gelegd, mijn broek uitgetrokken en ben in het water gegaan. In het water woog de pony niet al te veel en ik kon hem voor een deel ook kalmeren." Uiteindelijk kwam ook de brandweer helpen en is het dier levend en wel uit het zwembad geraakt.

De burgemeester zag door het voorval wel een uitstap naar Bouillon in het water vallen. "We zijn zeer tevreden dat we het beest kunnen redden hebben. Dit gaan we ons hele leven onthouden, maar het is liefst niet voor herhaling vatbaar", klinkt het nog.