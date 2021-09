Spookrijder botst frontaal op taxi in Antwerpen

Een spookrijder (27) is vannacht frontaal op een taxi gebotst in Antwerpen. De taxibestuurder (64) werd naar het ziekenhuis overgebracht met een aantal verwondingen, maar verkeert niet in levensgevaar. De spookrijker legde een positieve ademtest af, zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Hij werd eveneens naar het ziekenhuis overgebracht ter controle.