Versnipperde Banksy opnieuw onder de hamer, anonieme eigenaar vindt het "tijd om het los te laten"

De eigenaar heeft nu beslist om het werk opnieuw te koop aan te bieden. "Op een surrealistische avond drie jaar geleden werd ik de toevallige maar zeer bevoorrechte eigenaar van "Love is in the Bin", schrijft de onbekende in een verklaring. "Het was ongelooflijk om deel uit te maken van het verhaal van hoe een van de beroemdste kunstwerken ter wereld is ontstaan, maar nu is het tijd om het schilderij los te laten."

De veiling vindt plaats op 14 oktober bij Sotheby's in Londen, waar het origineel dus ook geveild werd. Het zal de eigenaar wellicht geen windeieren leggen. Sotheby's schat het werk nu op 4,7 tot 7 miljoen euro, 4 tot 6 keer meer dan drie jaar geleden dus.

Het wordt afwachten of Banksy op 14 oktober een nieuwe stunt in petto heeft. Voor die tijd wordt "Love in the Bin" zoals het nu is, nog tentoongesteld in Londen, Hong Kong, Tapei (Taiwan) en New York (VS).