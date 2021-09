Visa d'or News fotografieprijs voor anonieme Myanmarese fotograaf

Het is de eerste keer dat de prijs naar een anonieme fotograaf gaat. "De anonimiteit bewaren is geen beslissing die we lichtzinnig nemen en is altijd gekoppeld aan de veiligheid van onze medewerkers, die onze prioriteit is", zei Mikko Takkunen, de verantwoordelijke foto voor Azië van de New York Times, die in plaats van de fotograaf de prijs in ontvangst nam.