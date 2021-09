Oppositiestrijder Massoud "bereid" om te praten met taliban, steeds meer onrustwekkende berichten over vrouwenrechten 

Ahmed Massoud, de leider van het Afghaanse Nationaal Verzetsfront, heeft via Facebook laten weten dat hij bereid is om te praten met de taliban. De extremistische islamistische groepering heeft opnieuw de macht gegrepen in Afghanistan, behalve in de provincie Panjshir waar milities van Massoud tegen de taliban strijden. Maar de taliban wint ook daar aan terrein. Intussen komen van elders in het land meer en meer onrustwekkende berichten over hoe de taliban vrouwen behandelen.