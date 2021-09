Alerte buren blussen keukenbrand in Herentals

Zondagmiddag brak er brand uit in een appartement aan de Markgravenstraat in Herentals. In de keuken van het appartement op de derde verdieping had de dampkap vuur gevat. Enkele buren reageerden erg snel en konden de brand blussen. De brandweer van Herentals kwam nog ter plaatse maar moest enkel nog het gebouw verluchten.

Niemand raakte gewond bij de brand, maar de keuken in het getroffen appartement is wel zwaar beschadigd. Ze is voorlopig niet meer bruikbaar.