Amerikaanse president Biden bezoekt drie locaties van aanslagen 9/11

Biden en zijn vrouw Jill zullen tijdens de week die de herdenking rond 20e verjaardag markeert, een bezoek brengen aan New York , aan het Pentagon in de hoofdstad Washington en aan Shanksville in de staat Pennsylvania, om de slachtoffers te herdenken.

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris zal samen met haar man Doug Emhoff een apart evenement in Shanksville bijwonen en vervolgens het Pentagon bezoeken met de president en de first lady. Het Witte Huis gaf aanvankelijk geen specifieke details over de herdenkingsgebeurtenissen.

Op 9/11 vlogen twee vliegtuigen in de Twin Towers van het World Trade Center in Manhattan in New York. Een ander vliegtuig vloog in een vleugel van het Pentagon, in de buurt van Washington D.C. Een vierde vliegtuig stortte neer in de buurt van Shanksville (Pennsylvania). Terreurgroep Al Qaeda zat achter de aanslagen, zowat 3.000 mensen kwam daarbij om.